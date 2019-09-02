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РИА Новости

Москалькова призвала наказывать за фейки, а не за перепосты

15:57 02.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает излишним уголовное наказание за перепосты и выступает против него.
"Я разбиралась с этим вопросом и считаю, что тот человек, который умышленно распространил фейк, должен нести ответственность. Но тот, кто неумышленно поверил этой информации и ее перенаправил, - это излишне ... Поэтому я выступила против уголовной ответственности за перепосты", - сказала Москалькова на встрече со студентами МГПУ.
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Она также добавила, что сейчас государство блокирует вредоносные сайты, например, через которые распространяются наркотики. При этом, по ее мнению, необходимо соблюсти баланс между безопасностью в интернете и тем, чтобы люди могли использовать его для собственного развития.
Пленум Верховного суда РФ 20 сентября 2018 года принял постановление о внесении изменений в постановление о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, дополняющее правила рассмотрения дел за лайки и репосты. Там говорится, что возбуждение уголовных дел по фактам размещения в интернете экстремистских материалов возможно лишь при установлении умысла разжечь ненависть или вражду.
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