Москалькова призвала наказывать за фейки, а не за перепосты

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает излишним уголовное наказание за перепосты и выступает против него.

"Я разбиралась с этим вопросом и считаю, что тот человек, который умышленно распространил фейк, должен нести ответственность. Но тот, кто неумышленно поверил этой информации и ее перенаправил, - это излишне ... Поэтому я выступила против уголовной ответственности за перепосты", - сказала Москалькова на встрече со студентами МГПУ.

Она также добавила, что сейчас государство блокирует вредоносные сайты, например, через которые распространяются наркотики. При этом, по ее мнению, необходимо соблюсти баланс между безопасностью в интернете и тем, чтобы люди могли использовать его для собственного развития.