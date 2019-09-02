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РИА Новости

Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь Поклонской

15:43 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин не стал комментировать сообщения о разводе депутата Госдумы Натальи Поклонской, призвав не вмешиваться в ее личную жизнь.
Ранее экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев сообщил РИА Новости о расставании со своей супругой Натальей Поклонской.
"Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит, и он абсолютно публичен, - у него есть личная жизнь и не надо вмешиваться в семью, если мы живем в цивилизованном мире", - сказал Володин, отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать развод Поклонской.
В августе 2018 года стало известно, что экс-прокурор Крыма Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева. С тех пор Поклонская реализовала совместно с мужем ряд гуманитарных проектов, они также написали автобиографическую книгу.
Два лидера в семье – гремучая смесь: Наталья Поклонская и ее бывший муж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев
1 из 13

В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
2 из 13

Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев

С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в рабочем кабинете в Крыму
3 из 13

С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце
4 из 13

Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва
5 из 13

Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.

Наталья Поклонская на Ялтинском международном экономическом форуме
6 из 13

Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
7 из 13

Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев в Рождественский сочельник
8 из 13

Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Супруги расстались.

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на открытии часовни у здания прокуратуры в Симферополе 26 октября 2016
9 из 13

Супруги расстались.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии Единая Россия в Симферополе
10 из 13

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Дмитрий Громов / Перейти в фотобанк

Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.

Наталья Поклонская передала в дар Ливадийскому дворцу портрет царской семьи
11 из 13

Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.

© РИА Новости / Дмитрий Громов
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
12 из 13

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией
13 из 13

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 13

В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
2 из 13

Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 13

С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
4 из 13

Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
5 из 13

Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
7 из 13

Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
8 из 13

Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
9 из 13

Супруги расстались.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
10 из 13

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
11 из 13

Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.

© РИА Новости / Дмитрий Громов
Перейти в фотобанк
12 из 13

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
13 из 13

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Иван СоловьевНаталья ПоклонскаяГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваРоссияОбщество
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