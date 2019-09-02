Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь Поклонской

В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".
Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".
С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.
С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.
Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".
Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".
Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.
Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.
Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.
Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.
Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.
Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.
Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".
Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".
"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.
"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.
Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.
Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.
"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.
"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.
Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".
С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.
Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".
Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.
Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.
Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.
Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".
"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.
Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.
"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.
Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.