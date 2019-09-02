Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь Поклонской

"Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит, и он абсолютно публичен, - у него есть личная жизнь и не надо вмешиваться в семью, если мы живем в цивилизованном мире", - сказал Володин, отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать развод Поклонской.