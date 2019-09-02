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РИА Новости

Мэр Златоуста ушел в отставку

15:39 02.09.2019
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкГород Златоуст
Город Златоуст
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Город Златоуст. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 2 сен – РИА Новости. Глава Златоустовского городского округа в Челябинской области Вячеслав Жилин написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил в понедельник глава региона Алексей Текслер.
В конце августа Текслер посетил Златоуст, где провел встречу с местными жителями. На встрече, на которой присутствовал и глава города Жилин, люди скандировали в его адрес: "Уходи! Уходи!" Тогда Текслер отмечал, что знал, что в Златоусте много людей недовольны ситуацией в городе. Он предложил вместе с выборами губернатора 8 сентября провести опрос жителей Златоуста на избирательных участках и выяснить, как они относятся к мэру.
"Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Анатольевич Жилин написал заявление об отставке с занимаемой должности. Это решение продиктовано ситуацией, сложившейся в муниципалитете, и соответствует моей оценке", - цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера.
По его словам, в городе необходимо навести порядок и перезагрузить муниципальную власть. Основная задача сейчас, по мнению Текслера, чтобы переходный период по смене власти не затянулся.
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Алексей ТекслерЗлатоустЧелябинская областьПолитика
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