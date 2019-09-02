Мэр Златоуста ушел в отставку

В конце августа Текслер посетил Златоуст, где провел встречу с местными жителями. На встрече, на которой присутствовал и глава города Жилин, люди скандировали в его адрес: "Уходи! Уходи!" Тогда Текслер отмечал, что знал, что в Златоусте много людей недовольны ситуацией в городе. Он предложил вместе с выборами губернатора 8 сентября провести опрос жителей Златоуста на избирательных участках и выяснить, как они относятся к мэру.