Мэр Златоуста ушел в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сен – РИА Новости. Глава Златоустовского городского округа в Челябинской области Вячеслав Жилин написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил в понедельник глава региона Алексей Текслер.
В конце августа Текслер посетил Златоуст, где провел встречу с местными жителями. На встрече, на которой присутствовал и глава города Жилин, люди скандировали в его адрес: "Уходи! Уходи!" Тогда Текслер отмечал, что знал, что в Златоусте много людей недовольны ситуацией в городе. Он предложил вместе с выборами губернатора 8 сентября провести опрос жителей Златоуста на избирательных участках и выяснить, как они относятся к мэру.
"Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Анатольевич Жилин написал заявление об отставке с занимаемой должности. Это решение продиктовано ситуацией, сложившейся в муниципалитете, и соответствует моей оценке", - цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера.
По его словам, в городе необходимо навести порядок и перезагрузить муниципальную власть. Основная задача сейчас, по мнению Текслера, чтобы переходный период по смене власти не затянулся.