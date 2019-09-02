Три волгоградские школы попали в список опорных школ РАН

Ранее РАН и Минпросвещения выступили с инициативой передачи около сотни ведущих школ в стране из муниципального подчинения в региональное, чтобы областные министерства образования уделяли больше внимания именно этим школам, которые станут базовыми для российской науки и будут готовить одаренных детей к дальнейшей карьере исследователей. Всего в пилотном проекте примут участие 110 школ из 32 субъектов РФ.