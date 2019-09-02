Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T15:36Z
https://ria.ru/20190902/1558168897.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1036x0_80_0_0_dfa43ccd2524a1132be0bfdc87d46477.jpg
РИА Новости

Три волгоградские школы попали в список опорных школ РАН

15:34 02.09.2019 (обновлено: 15:36 02.09.2019)
130
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Три школы в Волгограде попали в список опорных учебных заведений Российской академии наук (РАН), сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области.
Ранее РАН и Минпросвещения выступили с инициативой передачи около сотни ведущих школ в стране из муниципального подчинения в региональное, чтобы областные министерства образования уделяли больше внимания именно этим школам, которые станут базовыми для российской науки и будут готовить одаренных детей к дальнейшей карьере исследователей. Всего в пилотном проекте примут участие 110 школ из 32 субъектов РФ.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
15:06РИА Новости
Куйвашев одобрил решение уральского бизнесмена отремонтировать родную школу
"Первыми в регионе (Волгоградской области – ред.) опорным школами Российской академии наук стали волгоградские лицей №5 имени Юрия Гагарина, гимназии №1 и №7", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в опорных школах будет укреплена материальная техническая база, планируется повышение квалификации педагогов, а ученикам предложат внеучебные научно-исследовательские программы с возможностью консультироваться с учеными. Также ребята смогут принимать участие в научных конференциях.
000000
Обсудить 0
Российская академия наукВолгоградВолгоградская областьОбщество
Рекомендуем
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин открыл новый кадетский корпус СК в Волгограде
РИА
Новости
Преподаватель в пустом учебном классе школы №76 в Екатеринбурге
Шесть общеобразовательных школ Подмосковья вошли в проект РАН
Вид на Ростов-на Дону
В Ростове-на-Дону открылась новая школа, о которой жители просили Медведева
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
На Ямале заведение предложило школьникам бесплатный кальян в День знаний
Лента
новостей
Первоклассники на линейке в честь начала учебного года
Первый раз в первый класс: в регионах России открылись новые школы
Вид на реку Волгу
Первые итоги оздоровления Волги ожидают к концу 2020 года
Заседание Совета Федерации РФ
Сенаторы предложили школьникам принять участие в экологическом диктанте
Горожане выбрасывают мусор в контейнеры раздельного сбора отходов
Московским школьникам расскажут о раздельном сборе мусора
Студент во время занятия
В Липецке открыли первую школу информационных технологий
Ученицы в школьном кабинете
Коллекторы рассказали о кредитах россиян на сборы детей в школу
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Фотовыставка машиностроения и автопрома открылась в Москве
Здание Внешэкономбанка, Проспект академика Сахарова, 9
"Т Плюс" и ВЭБ планируют привлечь 100 млрд рублей в развитие теплоснабжения
Берл Лазар пожелал ученикам еврейских школ преуспевать в личностном росте
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
Апелляционный суд подтвердил нарушение прав экс-главы Армении Кочаряна
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
В омском селе открыли современную школу, построенную на частные деньги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
Лента новостейМолния