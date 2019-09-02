Три волгоградские школы попали в список опорных школ РАН

ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Три школы в Волгограде попали в список опорных учебных заведений Российской академии наук (РАН), сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области.
Ранее РАН и Минпросвещения выступили с инициативой передачи около сотни ведущих школ в стране из муниципального подчинения в региональное, чтобы областные министерства образования уделяли больше внимания именно этим школам, которые станут базовыми для российской науки и будут готовить одаренных детей к дальнейшей карьере исследователей. Всего в пилотном проекте примут участие 110 школ из 32 субъектов РФ.
"Первыми в регионе (Волгоградской области – ред.) опорным школами Российской академии наук стали волгоградские лицей №5 имени Юрия Гагарина, гимназии №1 и №7", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в опорных школах будет укреплена материальная техническая база, планируется повышение квалификации педагогов, а ученикам предложат внеучебные научно-исследовательские программы с возможностью консультироваться с учеными. Также ребята смогут принимать участие в научных конференциях.