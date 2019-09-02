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РИА Новости

Собака Бориса Джонсона въехала в резиденцию на Даунинг-стрит

15:28 02.09.2019 (обновлено: 16:27 02.09.2019)
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© AFP 2019 / Британский премьер-министр Борис Джонсон и его собака Керри Симондс, породы Джек Рассел, во время перезда на Даунинг-стрит в Лондоне. 2 сентября 2019
Британский премьер-министр Борис Джонсон и его собака Керри Симондс, породы Джек Рассел, во время перезда на Даунинг-стрит в Лондоне. 2 сентября 2019
© AFP 2019 /
Британский премьер-министр Борис Джонсон и его собака Керри Симондс, породы Джек Рассел, во время перезда на Даунинг-стрит в Лондоне. 2 сентября 2019
ЛОНДОН, 2 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон завел собаку - новым обитателем резиденции на Даунинг-стрит стал 15-недельный джек-рассел.
В понедельник фотографы, дежурящие у резиденции, стали свидетелями "въезда" нового жильца: сотрудники канцелярии внесли щенка в дом в красной переноске.
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Котопес с Даунинг-стрит. Кто больше всех недоволен ДжонсономНа Даунинг-стрит, в резиденции британских премьеров живет кот Ларри. Он пережил там уже не одного лидера правительства. Правда, новый премьер-министр может подпортить жизнь главному мышелову.
Как сообщил журналистам официальный представитель правительства, Джонсон забрал щенка из одного из приютов организации Friends of Animals (FOAW) в Уэльсе. Об имени щенка пока не сообщается.
FOAW подтвердила, что передала собаку премьеру.
"Мы знаем, что Кэрри Саймондс (подруга Джонсона) является защитником животных и мы рады, что щенок будет жить с ней и премьером Джонсоном в их доме на Даунинг-стрит", - говорится в заявлении организации.
"Он будет жить с людьми, которые его обожают, это мечта, ставшая реальностью, и что может быть лучше. Хорошо, что все больше внимания уделяется собакам, попавшим в приюты", - отмечает FOAW.
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По словам представителей приюта, щенка бросил заводчик, и ему угрожала гибель. В приюте щенок рос рядом с кошками, поэтому конфликтов с живущим на Даунинг-стрит котом Ларри у него быть не должно, заявили в FOAW. Представитель премьера в свою очередь рассказал, что щенок "уже встретился с Ларри".
Джонсон заявил о намерении завести собаку сразу после того, как стал премьером.
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Борис ДжонсонЛондонВ мире
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