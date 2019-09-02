Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши

Президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции в Варшаве. 2 сентября 2019

Президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции в Варшаве. 2 сентября 2019

ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.

"На самом деле Москва хочет разрушить наш альянс, используя свои газовые и нефтяные ресурсы. Но Польша всегда занимала твёрдую позицию, как и мы, чтобы продвигать энергетическую безопасность и независимость. Учитывая попытки вмешательства в выборы в Европе и по всему миру, мы должны оставаться бдительными относительно намерений и тех шагов, которые предпринимает Россия", - сказал Пенс на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом американский вице-президент выразил уверенность, что "у них (России) ничего не получится, потому что наши союзнические отношения являются самыми крепкими в истории".

"Несмотря на провокации, Польша и США никогда не будут разделены, потому что мы не просто союзники, мы - семья", - добавил Пенс.

В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма. В РФ неоднократно опровергали заявления о вмешательстве Москвы во внутренние дела других стран, в частности, в проведение выборов.