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РИА Новости

Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши

15:09 02.09.2019
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© REUTERS / Agencja Gazeta / Slawomir KaminskiПрезидент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции в Варшаве. 2 сентября 2019
Президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции в Варшаве. 2 сентября 2019
© REUTERS / Agencja Gazeta / Slawomir Kaminski
Президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции в Варшаве. 2 сентября 2019
ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
"На самом деле Москва хочет разрушить наш альянс, используя свои газовые и нефтяные ресурсы. Но Польша всегда занимала твёрдую позицию, как и мы, чтобы продвигать энергетическую безопасность и независимость. Учитывая попытки вмешательства в выборы в Европе и по всему миру, мы должны оставаться бдительными относительно намерений и тех шагов, которые предпринимает Россия", - сказал Пенс на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
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При этом американский вице-президент выразил уверенность, что "у них (России) ничего не получится, потому что наши союзнические отношения являются самыми крепкими в истории".
"Несмотря на провокации, Польша и США никогда не будут разделены, потому что мы не просто союзники, мы - семья", - добавил Пенс.
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В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма. В РФ неоднократно опровергали заявления о вмешательстве Москвы во внутренние дела других стран, в частности, в проведение выборов.
Официальные представители России ранее называли обвинения в адрес Москвы со стороны некоторых европейских государств, а также США, в выборы - голословными. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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