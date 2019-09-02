Куйвашев одобрил решение уральского бизнесмена отремонтировать родную школу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает правильным посылом решение екатеринбургского бизнесмена Андрея Симановского отремонтировать родную школу, а позолоченный стиль, который активно обсуждается в Сети, назвал вопросом вкуса.

Ранее в социальных сетях были опубликованы снимки школы № 106 в микрорайоне Вторчермет уральской столицы, в которой к 1 сентября были обновлены коридоры и уборные. На кадрах видно, что стены отделаны под золото и мрамор, потолок украшен росписью и люстрами с хрусталем. Также в холле установлены колонны со вставками из искусственного малахита, зеркала с золотой лепниной и черные кожаные диваны.

"Сам посыл помощи родной школе очень правильный. С этой точки зрения Андрей Симановский — зрелый и ответственный предприниматель, который понимает важность меценатства, вложений в образование, в будущее поколение", — написал Куйвашев на своей странице в инстаграме.

Глава региона отметил, что хотел бы большего участия предпринимателей в помощи школам, вузам, библиотекам и музеям. Также он выразил признательность Симановскому и другим бизнесменам, которые вкладывают средства в социальные проекты.

"А со вкусом да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает", — заключил губернатор.