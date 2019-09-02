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РИА Новости

Куйвашев одобрил решение уральского бизнесмена отремонтировать родную школу

15:06 02.09.2019 (обновлено: 17:18 02.09.2019)
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает правильным посылом решение екатеринбургского бизнесмена Андрея Симановского отремонтировать родную школу, а позолоченный стиль, который активно обсуждается в Сети, назвал вопросом вкуса.
Ранее в социальных сетях были опубликованы снимки школы № 106 в микрорайоне Вторчермет уральской столицы, в которой к 1 сентября были обновлены коридоры и уборные. На кадрах видно, что стены отделаны под золото и мрамор, потолок украшен росписью и люстрами с хрусталем. Также в холле установлены колонны со вставками из искусственного малахита, зеркала с золотой лепниной и черные кожаные диваны.
"Сам посыл помощи родной школе очень правильный. С этой точки зрения Андрей Симановский — зрелый и ответственный предприниматель, который понимает важность меценатства, вложений в образование, в будущее поколение", — написал Куйвашев на своей странице в инстаграме.
Глава региона отметил, что хотел бы большего участия предпринимателей в помощи школам, вузам, библиотекам и музеям. Также он выразил признательность Симановскому и другим бизнесменам, которые вкладывают средства в социальные проекты.
"А со вкусом да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает", — заключил губернатор.
Ранее в СМИ широко обсуждались интерьеры офиса компании "Сима-ленд", которой владеет Симановский. Он находится на территории торгово-складского терминала на окраине Екатеринбурга и оформлен в стиле Эрмитажа — с расписными потолками, огромными люстрами, золотом, лепниной и портретами российских правителей. Как писали местные издания со ссылкой на работников компании, рабочий день сотрудники начинают с гимна Российской Федерации и просмотра патриотических видео. Также в утреннюю программу, по их словам, входит зарядка.
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20 июня, 16:29Прямая линия с Владимиром Путиным
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Евгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургРоссияОбщество
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