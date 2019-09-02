Эксперт оценил перспективы изменения порога выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Изменение порога выплат по накопительной пенсии облегчит администрирование и позволит снизить издержки, рассказал РИА Новости замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Ранее газета РБК сообщила, что ПФР предлагает назначать дополнительную накопительную пенсию тем, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, остальным – осуществлять единовременную выплату накоплений. Предложения ПФР приведут к увеличению доли россиян, которые получат свои пенсионные накопления одной выплатой, сообщили РИА Новости в фонде.

"Я так полагаю, что это сделано для того, чтобы снизить административные издержки, облегчить администрирование процесса выплат", - сказал Горлин.

По его словам, более чем у 95% людей, которые имеют пенсионные накопления и право на выплаты из них, получают эти выплаты единовременно, поскольку размер накоплений мал.

Он также отметил, что по действующим правилам, нужно рассчитывать 5% от страховой пенсии до начала ее получения, потому что право на выплаты по пенсионным накоплениям люди получают раньше, по достижению старого пенсионного возраста. Таким образом, переход к 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера также облегчит администрирование для ПФР.