Бастрыкин открыл новый кадетский корпус СК в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в церемонии открытия нового кадетского корпуса ведомства в Волгограде, сообщает СК.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ создал в Волгограде третий в стране кадетский корпус, новое образовательное учреждение стало самым крупным – обучаться здесь будут около 360 юношей с 7 по 11 класс. Подобные корпуса есть в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщал РИА Новости директор учреждения Алексей Пиндыч, Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета РФ образован на базе мужского педагогического лицея-интерната имени Федора Слипченко, его коллектив в полном составе перешел работать в новое образовательное учреждение, в том числе и директор, а учеников лицея зачислили в кадеты. Корпус также будет носить имя Слипченко, но сменит педагогическую направленность на юридическую.

"В Волгограде в первый день нового учебного года председатель СК РФ Александр Бастрыкин в торжественной обстановке открыл новое ведомственное образовательное учреждение - Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко", - сообщает СК.