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РИА Новости

В Чечне восстановили электроснабжение 61% потребителей

14:43 02.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 61 тысячи потребителей в Чечне из 101 тысячи отключенных ранее в понедельник, сообщают "Россети".
"Специалисты Южного участка электросетей АО "Чеченэнерго" в течение полутора часов возобновили электроснабжение 61 тысячи потребителей из общего количества оставшихся без света абонентов", - заявляет энергокомпания.
В зоне операционной ответственности "Чеченэнерго", который находится под управлением "Россети Северный Кавказ", отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ "Самашки-ГРП-110". Временно без электроэнергии остаются жители Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики, запитанные от подстанций "Водозабор", "Ассиновская", "Ачхой-Мартан", "Катыр-Юрт.
"Энергетики рассчитывают восстановить энергоснабжение оставшейся части потребителей в самое ближайшее время. В "Чеченэнерго" заверяют, что не прекратят восстановительные работы до тех пор, пока не вернут свет в дом каждого жителя района", - подчеркивают в "Россетях".
По данным Минэнерго РФ, без электроснабжения в Чечне оставались 101 тысяча человек.
Трансформаторы подстанции
28 августа, 16:52РИА Новости
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Министерство энергетики РФМоскваЧечняРоссияПроисшествия
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