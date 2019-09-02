В Чечне восстановили электроснабжение 61% потребителей

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 61 тысячи потребителей в Чечне из 101 тысячи отключенных ранее в понедельник, сообщают "Россети".

"Специалисты Южного участка электросетей АО "Чеченэнерго" в течение полутора часов возобновили электроснабжение 61 тысячи потребителей из общего количества оставшихся без света абонентов", - заявляет энергокомпания.

В зоне операционной ответственности "Чеченэнерго", который находится под управлением "Россети Северный Кавказ", отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ "Самашки-ГРП-110". Временно без электроэнергии остаются жители Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики, запитанные от подстанций "Водозабор", "Ассиновская", "Ачхой-Мартан", "Катыр-Юрт.

"Энергетики рассчитывают восстановить энергоснабжение оставшейся части потребителей в самое ближайшее время. В "Чеченэнерго" заверяют, что не прекратят восстановительные работы до тех пор, пока не вернут свет в дом каждого жителя района", - подчеркивают в "Россетях".