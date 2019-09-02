СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.

"По факту гибели 10-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 1 сентября с фасада здания Дворца культуры, расположенного в Кировском районе города Самары, облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на 10-летнего ребёнка. От полученных повреждений мальчик скончался.