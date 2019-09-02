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РИА Новости

СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре

14:41 02.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
"По факту гибели 10-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 1 сентября с фасада здания Дворца культуры, расположенного в Кировском районе города Самары, облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на 10-летнего ребёнка. От полученных повреждений мальчик скончался.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также лиц, его совершившего.
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