Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК

"Да, действительно мои адвокаты подали иск по защите чести и достоинства меня, моих родственников и моей мамы. Потому что в сети прошел ряд публикаций, касающихся меня и моих родственников, где указано, что я владелец бизнеса, которого у меня нет, и я действительно им не владею. Были передернуты факты, и утверждалось, что я вор и коррупционер", - сказал Метельский.