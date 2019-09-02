Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
Ранее ФБК опубликовал текст о якобы "секретных доходах" Метельского, который также является заместителем председателя Мосгордумы.
"Да, действительно мои адвокаты подали иск по защите чести и достоинства меня, моих родственников и моей мамы. Потому что в сети прошел ряд публикаций, касающихся меня и моих родственников, где указано, что я владелец бизнеса, которого у меня нет, и я действительно им не владею. Были передернуты факты, и утверждалось, что я вор и коррупционер", - сказал Метельский.
По его словам, иск будет рассмотрен в ближайшее время, вероятнее всего, после выборов в Мосгордуму.
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"Это вполне нормальная ситуация, сейчас необходимо защищать свою честь и достоинство, потому что это честно и важно перед москвичами. Я считаю, что не заслуживаю такого отношения к себе, как секретарь московского отделения партии "Единая Россия" и как заместитель председателя Мосгордумы", - добавил Метельский.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.