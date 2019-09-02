Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T16:20Z
https://ria.ru/20190902/1558164204.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/21/1556422107_0:244:3072:1971_1036x0_80_0_0_30b8b00dbfbcfde1ea54cc7e9b8b3c5c.jpg
РИА Новости

Пушков назвал ответ главы МИД Латвии на свои слова об "оккупации" паранойей

14:29 02.09.2019 (обновлено: 16:20 02.09.2019)
1864
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что в России "впали в истерику", не признавая "оккупацию" страны СССР.
По словам сенатора, национальная идея латвийской элиты — паранойя.
"В России по поводу заявлений из Риги никто не нервничает. Истерику нон-стоп вокруг России устраивают в Латвии и длится она уже четверть века. Уже и в НАТО приняли, и в ЕС, а все не успокоятся".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Алексей Пушков
Ранее Ринкевичс написал в Twitter, что в России кто-то "совсем занервничал и впал в истерику".
Так дипломат прокомментировал публикацию Пушкова, раскритиковавшего его заявление о том, что балтийские республики никогда не входили в СССР, а были им "оккупированы".
На прошлой неделе Ринкевичс в ответ на пост о независимости стран Прибалтики, размещенный в Twitter-аккаунте МИД России, заявил, что балтийские республики были "оккупированы" СССР.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
31 августа, 09:04Радио
Министр иностранных дел Латвии "вычеркнул" Прибалтику из истории СССР
7310002
Обсудить 1
Эдгарс РинкевичсМИД ЛатвииСовет Федерации РФАлексей ПушковЛатвияРоссияСССРВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуме оценили заявление польского министра о послевоенных репарациях
РИА
Новости
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
В России осудили отказ Польши пригласить Москву на годовщину войны
Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве
В МИД России напомнили, что именно СССР спас европейскую демократию
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
Лента
новостей
Плакат с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
Эксперт прокомментировал обвинения Польши в адрес России из-за репараций
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Ликвидация пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции в Варшаве. 2 сентября 2019
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг RT и Sputnik
Разрушенное здание в провинции Идлиб. Архив
В МИД удивились решению Вашингтона нанести удар по Идлибу
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Здание министерства финансов Кипра в Никосии
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Демонстрация южноосетинского беспилотника грузинской стороной
В Грузии показали "упавший БПЛА" южноосетинских пограничников
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата в Катовице
Президент Польши выступил против возрождения формата G8
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
Лента новостейМолния