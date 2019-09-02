Пушков назвал ответ главы МИД Латвии на свои слова об "оккупации" паранойей

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что в России "впали в истерику", не признавая "оккупацию" страны СССР.
По словам сенатора, национальная идея латвийской элиты — паранойя.
"В России по поводу заявлений из Риги никто не нервничает. Истерику нон-стоп вокруг России устраивают в Латвии и длится она уже четверть века. Уже и в НАТО приняли, и в ЕС, а все не успокоятся".
Ранее Ринкевичс написал в Twitter, что в России кто-то "совсем занервничал и впал в истерику".
Так дипломат прокомментировал публикацию Пушкова, раскритиковавшего его заявление о том, что балтийские республики никогда не входили в СССР, а были им "оккупированы".
Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, есть большая глупость и есть его заявления.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 августа 2019 г.
На прошлой неделе Ринкевичс в ответ на пост о независимости стран Прибалтики, размещенный в Twitter-аккаунте МИД России, заявил, что балтийские республики были "оккупированы" СССР.