Хоакин Феникс рассказал, что ради роли "Джокера" чуть не сошел с ума

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Хоакин Феникс рассказал, что ради роли в "Джокере" потерял так много килограммов за короткий период времени, что начал "сходить с ума", . Хоакин Феникс рассказал, что ради роли в "Джокере" потерял так много килограммов за короткий период времени, что начал "сходить с ума", сообщает Independent.

Актер уточнил, что потерял почти 24 килограмма (52 фунта) за шесть месяцев. Он встретился с режиссером картины Тоддом Филлипсом за полгода до начала съемок и обсудил, как должен выглядеть персонаж, как он будет смеяться.

"Первоочередным делом для нас была потеря веса, начал я именно с этого, — рассказал актер на кинофестивале в Венеции. — Как выяснилось, она оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. Когда теряешь большой вес за такой срок — начинаешь сходить с ума".