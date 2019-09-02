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РИА Новости
Культура

Хоакин Феникс рассказал, что ради роли "Джокера" чуть не сошел с ума

14:33 02.09.2019
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© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Хоакин Феникс рассказал, что ради роли в "Джокере" потерял так много килограммов за короткий период времени, что начал "сходить с ума", сообщает Independent.
Актер уточнил, что потерял почти 24 килограмма (52 фунта) за шесть месяцев. Он встретился с режиссером картины Тоддом Филлипсом за полгода до начала съемок и обсудил, как должен выглядеть персонаж, как он будет смеяться.
"Первоочередным делом для нас была потеря веса, начал я именно с этого, — рассказал актер на кинофестивале в Венеции. — Как выяснилось, она оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. Когда теряешь большой вес за такой срок — начинаешь сходить с ума".
Многие считают ленту претендентом на "Оскар". После показа на фестивале в Венеции зрители аплодировали в течение почти десяти минут.
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КультураКино и сериалыНовости культурыХоакин ФениксВенеция
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