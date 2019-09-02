Эксперт оценил программные заявления новых властей Украины

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Программные заявления правительства Украины не отражают реальных запросов избирателей, они должны быть связаны с поиском реальных денег для экономики, отметил в комментарии РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Верховная рада Украины девятого созыва на прошлой неделе, в первый день своей работы, сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

"Эффективное правительство должно обладать солидной суммой денег, свободных денег, которые можно вложить в проекты. Денег нет. Главное направление должно быть связано именно с добычей денег. Это продажа земли и приватизация", - отметил Суздальцев.

Эксперт обратил внимание, что назначенное правительство даже не обсуждало основной вопрос избирателей Украины – это тарифы на ЖКХ. Что говорит о том, что правительство не планирует их снижение, в то время как это - основная и реальная проблема.

Также Суздальцев отметил, что заявление нового премьера Гончарука об увеличении экономики Украины на 40% за пять лет является невероятной и недостижимой без инвестиций целью.