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РИА Новости

Эксперт оценил программные заявления новых властей Украины

14:15 02.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Программные заявления правительства Украины не отражают реальных запросов избирателей, они должны быть связаны с поиском реальных денег для экономики, отметил в комментарии РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Верховная рада Украины девятого созыва на прошлой неделе, в первый день своей работы, сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
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"Эффективное правительство должно обладать солидной суммой денег, свободных денег, которые можно вложить в проекты. Денег нет. Главное направление должно быть связано именно с добычей денег. Это продажа земли и приватизация", - отметил Суздальцев.
Эксперт обратил внимание, что назначенное правительство даже не обсуждало основной вопрос избирателей Украины – это тарифы на ЖКХ. Что говорит о том, что правительство не планирует их снижение, в то время как это - основная и реальная проблема.
Также Суздальцев отметил, что заявление нового премьера Гончарука об увеличении экономики Украины на 40% за пять лет является невероятной и недостижимой без инвестиций целью.
Ранее в понедельник премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за пять лет экономика страны может вырасти минимум на 40%, а среди приоритетных задач правительства в ближайшие недели подготовка к визиту МВФ и переговорам по транзиту российского газа.
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