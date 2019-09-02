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РИА Новости

Москалькова и МГПУ подписали соглашение о сотрудничестве

13:53 02.09.2019 (обновлено: 13:57 02.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Московский городской педагогический университет (МГПУ) подписали соглашение о сотрудничестве, также омбудсмен стала почетным профессором вуза, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, буквально пять минут назад, мы подписали очень важный договор о сотрудничестве с теперь нашим почетным профессором... с Татьяной Николаевной Москальковой", - сказал ректор МГПУ Игорь Реморенко.
Москалькова прочитала студентам лекцию об истории и деятельности института уполномоченного, рассказала о случаях из своей рабочей практики.
Ранее пресс-служба омбудсмена сообщала, что МГПУ помогал в разработке учебной программы по дисциплине "Правовое просвещение" для бакалавриата.
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СН_ОбразованиеМГПУТатьяна МоскальковаИгорь РеморенкоРоссияОбщество
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