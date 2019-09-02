Москалькова и МГПУ подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Московский городской педагогический университет (МГПУ) подписали соглашение о сотрудничестве, также омбудсмен стала почетным профессором вуза, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, буквально пять минут назад, мы подписали очень важный договор о сотрудничестве с теперь нашим почетным профессором... с Татьяной Николаевной Москальковой", - сказал ректор МГПУ Игорь Реморенко.
Москалькова прочитала студентам лекцию об истории и деятельности института уполномоченного, рассказала о случаях из своей рабочей практики.
Ранее пресс-служба омбудсмена сообщала, что МГПУ помогал в разработке учебной программы по дисциплине "Правовое просвещение" для бакалавриата.