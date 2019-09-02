Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику

ТУЛУН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области, поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню "На горе стоял казак".

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.

© РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна

Основное здание школы №6 в Тулуне было построено еще в 1952 году, позже в 1990 году к старому зданию добавили двухэтажную пристройку, где расположились столовая и несколько кабинетов. В июне этого года из-за поднявшейся воды первый этаж школы затопило. Мебель в классах, оборудование мастерских и пищеблока сильно пострадали. За лето к началу учебного года в здании был сделан масштабный ремонт, включивший наружную и внутреннюю отделку, замену окон, дверей, освещения.

На первом этаже в холле для президента подготовили информационные стенды, наглядно демонстрирующие то, что стихия сделала с учебными помещениями. Здесь же был представлен и краткий отчет о ходе восстановительных работ.

Президент начал осмотр с территории вокруг школы и заметил, что рядом стоят два жилых дома в аварийном состоянии. "Мы сейчас говорили, их расселить нужно будет, снести и расширить территорию школы", - сказал он. По мнению главы государства, на этой дополнительной территории можно будет сделать мастерские или новый спортивный зал. "Что вам будет нужно, то мы и сделаем - или дополнительный спортивный зал, или мастерские", - предложил он.

Директор школы №6 Надежда Фроленок пригласила президента пройтись по зданию школы, чтобы лично убедиться в ее полном соответствии всем нормам. Первым делом Путин заглянул в кабинет технологии на первом этаже. Это помещение было среди наиболее пострадавших от воды. Сейчас благодаря нацпроекту "Образование" в классе установили мобильные мастерские для реализации программы "Технология".

Столовая на первом этаже после реконструкции получила новое технологическое оборудование в пищеблок, в школе также обновили медицинский кабинет. Путин заглянул в помещение школьной столовой, осмотрел обновленный зал и, увидев через окошко раздачи столпившихся в техническом блоке поваров, пригласил их подойти. Сотрудники столовой не решились выйти, тогда Путин решил сам заглянуть в пищеблок. Он поздоровался с сотрудниками столовой, пожал им руки.

"Приступаете к работе? - поинтересовался он. - Здесь что-то у вас изменилось?" Повара согласно закивали. "Оборудование ожидаем, зал сделали красивым таким", - сообщила шеф-повар. "А пирогов нет?" - поинтересовалась директор школы Фроленок. "Пирогов нет, завтра приезжайте, напечем. Мы сегодня первый день открылись, еще пока разбираемся, - развела руками шеф-повар. - Детей-то много сейчас, бесплатное питание. Еле-еле успеваем".

Путин заметил, что хотя классные руководители по старой памяти продолжают рассылать эсэмэски родителям, что нужно заплатить за питание, была достигнута договоренность на год сделать еду бесплатной. Вице-премьер Виталий Мутко поспешил сгладить ситуацию, заметив, что некоторые педагоги просто не знали о такой договоренности.

Поднявшись на второй этаж, российский лидер осмотрел несколько профильных классов. Он заглянул в кабинет математики, русского языка и литературы, где в это время шли занятия с детьми. Школьники приветствовали российского лидера традиционным вставанием из-за парт, но Путин, войдя в кабинет, сразу решил сделать атмосферу более неформальной и пригласил ребят подойти поближе. У одного из учеников, мальчика лет 8, галстук сбился набок. Президент по-отечески поправил криво завязанный узел, расправил воротничок, похлопал ребенка по плечу, заметив, что так лучше.

В кабинете физики учителя продемонстрировали главе государства новое оборудование. Преподаватель рассказала, что в обновленном кабинете физику будут изучать все школьники с 7 по 11 класс.

В кабинете музыки для президента устроили небольшое музыкальное представление. Под руководством педагога школьник исполнил песню "На горе стоял казак". Остальной класс аккомпанировал ему на ложках. Президент вместе с Мутко и министром образования Ольгой Васильевой с удовольствием послушали выступление. "Здорово получается, так держать, всего хорошего", - сказал Путин.

Завершилась импровизированная экскурсия в обновленном спортзале. Осмотрев помещение, президент вышел на улицу, где в ходе реконструкции было обустроено мини-футбольное поле, оборудованы спортивные площадки.