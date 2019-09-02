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РИА Новости

Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику

13:48 02.09.2019 (обновлено: 16:27 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТУЛУН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области, поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню "На горе стоял казак".
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
Основное здание школы №6 в Тулуне было построено еще в 1952 году, позже в 1990 году к старому зданию добавили двухэтажную пристройку, где расположились столовая и несколько кабинетов. В июне этого года из-за поднявшейся воды первый этаж школы затопило. Мебель в классах, оборудование мастерских и пищеблока сильно пострадали. За лето к началу учебного года в здании был сделан масштабный ремонт, включивший наружную и внутреннюю отделку, замену окон, дверей, освещения.
На первом этаже в холле для президента подготовили информационные стенды, наглядно демонстрирующие то, что стихия сделала с учебными помещениями. Здесь же был представлен и краткий отчет о ходе восстановительных работ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
13:30РИА Новости
Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний
Президент начал осмотр с территории вокруг школы и заметил, что рядом стоят два жилых дома в аварийном состоянии. "Мы сейчас говорили, их расселить нужно будет, снести и расширить территорию школы", - сказал он. По мнению главы государства, на этой дополнительной территории можно будет сделать мастерские или новый спортивный зал. "Что вам будет нужно, то мы и сделаем - или дополнительный спортивный зал, или мастерские", - предложил он.
Директор школы №6 Надежда Фроленок пригласила президента пройтись по зданию школы, чтобы лично убедиться в ее полном соответствии всем нормам. Первым делом Путин заглянул в кабинет технологии на первом этаже. Это помещение было среди наиболее пострадавших от воды. Сейчас благодаря нацпроекту "Образование" в классе установили мобильные мастерские для реализации программы "Технология".
Столовая на первом этаже после реконструкции получила новое технологическое оборудование в пищеблок, в школе также обновили медицинский кабинет. Путин заглянул в помещение школьной столовой, осмотрел обновленный зал и, увидев через окошко раздачи столпившихся в техническом блоке поваров, пригласил их подойти. Сотрудники столовой не решились выйти, тогда Путин решил сам заглянуть в пищеблок. Он поздоровался с сотрудниками столовой, пожал им руки.
Я для Вас подарок сделал!: Матвей из Тулуна подарил Путину тигренка
6 августа, 20:40РИА Новости
Мальчик, рассказавший об утонувшем детсаде, сделал для Путина тигренка
"Приступаете к работе? - поинтересовался он. - Здесь что-то у вас изменилось?" Повара согласно закивали. "Оборудование ожидаем, зал сделали красивым таким", - сообщила шеф-повар. "А пирогов нет?" - поинтересовалась директор школы Фроленок. "Пирогов нет, завтра приезжайте, напечем. Мы сегодня первый день открылись, еще пока разбираемся, - развела руками шеф-повар. - Детей-то много сейчас, бесплатное питание. Еле-еле успеваем".
Путин заметил, что хотя классные руководители по старой памяти продолжают рассылать эсэмэски родителям, что нужно заплатить за питание, была достигнута договоренность на год сделать еду бесплатной. Вице-премьер Виталий Мутко поспешил сгладить ситуацию, заметив, что некоторые педагоги просто не знали о такой договоренности.
Поднявшись на второй этаж, российский лидер осмотрел несколько профильных классов. Он заглянул в кабинет математики, русского языка и литературы, где в это время шли занятия с детьми. Школьники приветствовали российского лидера традиционным вставанием из-за парт, но Путин, войдя в кабинет, сразу решил сделать атмосферу более неформальной и пригласил ребят подойти поближе. У одного из учеников, мальчика лет 8, галстук сбился набок. Президент по-отечески поправил криво завязанный узел, расправил воротничок, похлопал ребенка по плечу, заметив, что так лучше.
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения средней общеобразовательной школы №6
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В кабинете физики учителя продемонстрировали главе государства новое оборудование. Преподаватель рассказала, что в обновленном кабинете физику будут изучать все школьники с 7 по 11 класс.
В кабинете музыки для президента устроили небольшое музыкальное представление. Под руководством педагога школьник исполнил песню "На горе стоял казак". Остальной класс аккомпанировал ему на ложках. Президент вместе с Мутко и министром образования Ольгой Васильевой с удовольствием послушали выступление. "Здорово получается, так держать, всего хорошего", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
19 июля, 14:58РИА Новости
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Завершилась импровизированная экскурсия в обновленном спортзале. Осмотрев помещение, президент вышел на улицу, где в ходе реконструкции было обустроено мини-футбольное поле, оборудованы спортивные площадки.
Путину рассказали, что суммарная стоимость работ составила свыше 25 миллионов рублей, новое же оборудование для школы - свыше 100 миллионов рублей. Всего в школе обучаются 526 учащихся, в первых классах - 54 человека (два класса) и работают 33 педагога. Так как паводком полностью разрушена школа №20, было принято решение объединить два учебных заведения и перевести 241 ученика (с 5 по 8 классы) в школу №6.
Начало учебного года в России
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В первый раз в первый класс пошли около двух миллионов детей.

На торжественной церемонии посвящения в суворовцы Екатеринбургского суворовского училища на праздновании Дня знаний
1 из 12

В первый раз в первый класс пошли около двух миллионов детей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад.

Ученики общеобразовательной школы №24 во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, в Иванове
2 из 12

Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.

Ученики общеобразовательной школы №24 во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, в Иванове
3 из 12

А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин в День знаний посетил школу №6 в пострадавшем от паводков иркутском городе Тулун.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
4 из 12

Президент Владимир Путин в День знаний посетил школу №6 в пострадавшем от паводков иркутском городе Тулун.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Торжественная линейка в московской школе № 117.

Школьники московской общеобразовательной школы № 117 во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
5 из 12

Торжественная линейка в московской школе № 117.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый учебный день года побывал в школе №1560 "Лидер".

Мэр Москвы Сергей Собянин с учениками во время посещения московской школы №1560 Лидер в День знаний
6 из 12

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый учебный день года побывал в школе №1560 "Лидер".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Краснодарская школа № 11 стала рекордсменом по числу первых классов: их здесь 24, от "А" до "Ш".

Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе нового филиала средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
7 из 12

Краснодарская школа № 11 стала рекордсменом по числу первых классов: их здесь 24, от "А" до "Ш".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Из-за большого числа учеников в 11-й краснодарской школе пришлось провести четыре праздничных линейки.

Первоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в новом филиале средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
8 из 12

Из-за большого числа учеников в 11-й краснодарской школе пришлось провести четыре праздничных линейки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Ученицы школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга.

Ученицы общеобразовательной школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
9 из 12

Ученицы школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке в День знаний.

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Владивостоке
10 из 12

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке в День знаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУченики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года.
Ученики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года
11 из 12
Ученики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке.

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке в честь начала учебного года
12 из 12

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В первый раз в первый класс пошли около двух миллионов детей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
3 из 12

А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент Владимир Путин в День знаний посетил школу №6 в пострадавшем от паводков иркутском городе Тулун.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Торжественная линейка в московской школе № 117.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый учебный день года побывал в школе №1560 "Лидер".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Краснодарская школа № 11 стала рекордсменом по числу первых классов: их здесь 24, от "А" до "Ш".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 12

Из-за большого числа учеников в 11-й краснодарской школе пришлось провести четыре праздничных линейки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
9 из 12

Ученицы школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке в День знаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 12
Ученики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоОльга ВасильеваДень знанийВладимир ПутинИркутская областьРоссияОбщество
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