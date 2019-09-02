Начало учебного года в России

В первый раз в первый класс пошли около двух миллионов детей.
В первый раз в первый класс пошли около двух миллионов детей.
Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад.
Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад.
А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.
А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.
Президент Владимир Путин в День знаний посетил школу №6 в пострадавшем от паводков иркутском городе Тулун.
Президент Владимир Путин в День знаний посетил школу №6 в пострадавшем от паводков иркутском городе Тулун.
Торжественная линейка в московской школе № 117.
Торжественная линейка в московской школе № 117.
Мэр Москвы Сергей Собянин в первый учебный день года побывал в школе №1560 "Лидер".
Мэр Москвы Сергей Собянин в первый учебный день года побывал в школе №1560 "Лидер".
Краснодарская школа № 11 стала рекордсменом по числу первых классов: их здесь 24, от "А" до "Ш".
Краснодарская школа № 11 стала рекордсменом по числу первых классов: их здесь 24, от "А" до "Ш".
Из-за большого числа учеников в 11-й краснодарской школе пришлось провести четыре праздничных линейки.
Из-за большого числа учеников в 11-й краснодарской школе пришлось провести четыре праздничных линейки.
Ученицы школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга.
Ученицы школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга.
Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке в День знаний.
Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке в День знаний.
Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке.
Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке.