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РИА Новости

Польша пригласила США участвовать в тендере на покупку боевых вертолетов

13:42 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Польша запланировала тендер на покупку боевых вертолетов и приглашает принять участие США, заявил президент республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с американским вице-президентом Майком Пенсом.
"Мы говорили также о военном сотрудничестве. Мы говорили об американском участии в модернизации польской армии", - сказал Дуда.
По его словам, в Польше запланирован тендер на покупку боевых вертолетов для армии. "Мы надеемся, что в тендере, который запланирован, примут участие американские фирмы", - добавил польский президент.
США, по словам Дуды, имеют "совершенное оборудование" и польская армия "будет рада" иметь его.
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Майк ПенсАнджей ДудаПольшаСШАВ мире
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