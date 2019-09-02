Польша пригласила США участвовать в тендере на покупку боевых вертолетов

ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Польша запланировала тендер на покупку боевых вертолетов и приглашает принять участие США, заявил президент республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с американским вице-президентом Майком Пенсом.

"Мы говорили также о военном сотрудничестве. Мы говорили об американском участии в модернизации польской армии", - сказал Дуда.

По его словам, в Польше запланирован тендер на покупку боевых вертолетов для армии. "Мы надеемся, что в тендере, который запланирован, примут участие американские фирмы", - добавил польский президент.