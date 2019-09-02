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РИА Новости

Сенаторы предложили школьникам принять участие в экологическом диктанте

13:38 02.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию выступил с инициативой проведения Всероссийского экологического диктанта, цель которого - популяризация экологических знаний среди школьников, воспитание экологически ориентированного поколения граждан, сообщил журналистам в понедельник глава комитета Алексей Майоров.
"В школе, на личных примерах учителей и других учеников закладываются основы экологической культуры подрастающего поколения. Именно поэтому одной из важнейших государственных задач мы считаем поддержку эколого-просветительских мероприятий, повышение экологической грамотности молодого поколения страны", - подчеркнул сенатор.
Майоров отметил, что Всероссийский экологический диктант, организуемый партнерами комитета - Федеральным детским эколого-биологическим центром и Автономной некоммерческой организацией "Равноправие", не только предоставит ученикам возможность получить независимую оценку уровня своих знаний в области экологии, но и привлечет внимание средств массовой информации и общества к уровню экологической грамотности обучающихся.
По словам сенатора, Всероссийский экологический диктант пройдет в два этапа. Первый - 6 сентября в 354-й московской школе имени Д.М. Карбышева, где с 1975 года проводятся уроки и мероприятия, посвященные экологическому образованию и воспитанию учащихся.
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"Ученики 354-й школы ранее уже участвовали в телемосте VIII Невского международного экологического конгресса, проводимого Советом Федерации. Сейчас мы расширяем географию проекта, старт которому дадут учащиеся-экологи. До 20 сентября региональные ресурсные центры по развитию естественнонаучной направленности дополнительного образования проведут в субъектах Российской Федерации второй этап диктанта, а в октябре планируется подведение итогов акции", - сказал Майоров.
"Приглашаем всех школьников присоединиться к проведению Всероссийского экологического диктанта, к участию в популяризации и распространении экологических знаний", - отметил законодатель.
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Алексей МайоровСовет Федерации РФРоссияОбразование - ОбществоЭкологияОбщество
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