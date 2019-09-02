В МИД удивились решению Вашингтона нанести удар по Идлибу

"С одной стороны, американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряженности в Идлибе, нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов, признанных таковыми СБ ООН. С другой — наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы", — говорится в комментарии дипведомства.
"Полагаем оправданным рассчитывать, что ооновские гуманитарщики учтут последствия операции США в Идлибе при подготовке своих докладов и оперативно проинформируют членов СБ ООН о ее последствиях для мирных жителей, объектов гражданской инфраструктуры и на предмет соответствия нормам международного гуманитарного права", — подчеркнули в министерстве.