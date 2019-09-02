В МИД удивились решению Вашингтона нанести удар по Идлибу

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел прокомментировало решение Соединенных Штатов нанести авиаудар по сирийской зоне деэскалации Идлиб, нарушив все договоренности и не предупредив Россию или Турцию.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, действия Вашингтона непоследовательны и противоречивы, кроме того, вызывают недоумение.

"С одной стороны, американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряженности в Идлибе, нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов, признанных таковыми СБ ООН. С другой — наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы", — говорится в комментарии дипведомства.

Как отметили в МИД, теперь возникает вопрос: чем американские бомбы "лучше" российских и почему террористические цели США "законнее" объектов боевиков, уничтоженных сирийскими правительственными войсками при поддержке Росавиации.

"Полагаем оправданным рассчитывать, что ооновские гуманитарщики учтут последствия операции США в Идлибе при подготовке своих докладов и оперативно проинформируют членов СБ ООН о ее последствиях для мирных жителей, объектов гражданской инфраструктуры и на предмет соответствия нормам международного гуманитарного права", — подчеркнули в министерстве.

Накануне Вашингтон нанес авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб, несмотря на то что с утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомила представителей всех сторон конфликта.