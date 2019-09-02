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РИА Новости

Глава МВД Таджикистана призвал расследовать нападение на мигранта в России

13:34 02.09.2019
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан
Вид на Душанбе, Таджикистан
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 2 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода направил телеграмму российскому коллеге Владимиру Колокольцеву, в которой просит найти и привлечь к ответственности виновных в нападении на таджикского мигранта в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Видео избиения трудового мигранта из Таджикистана попало в сеть 30 августа. Российская сторона пока никаких заявлений по данному видео не делала.
"Рахимзода попросил Колокольцева содействовать своевременному раскрытию данного преступления, привлечь к ответственности преступников и взять под тщательный контроль расследование этого гнусного преступления", - сказал РИА Новости начальник пресс-службы МВД Умарджон Эмомали.
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Рамазон РахимзодаМВД ТаджикистанаВладимир КолокольцевДушанбеТаджикистанРоссияВ мире
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