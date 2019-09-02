Глава МВД Таджикистана призвал расследовать нападение на мигранта в России

ДУШАНБЕ, 2 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода направил телеграмму российскому коллеге Владимиру Колокольцеву, в которой просит найти и привлечь к ответственности виновных в нападении на таджикского мигранта в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Видео избиения трудового мигранта из Таджикистана попало в сеть 30 августа. Российская сторона пока никаких заявлений по данному видео не делала.