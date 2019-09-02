В СФ поддержали идею ПФР пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Если размер накопительной пенсии невелик, его проще сразу передать гражданам единовременной выплатой, которую человек сможет потратить на необходимые ему нужды, заявил РИА Новости в понедельник глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее газета РБК сообщила, что ПФР предлагает назначать дополнительную накопительную пенсию тем, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, остальным – осуществлять единовременную выплату накоплений. Предложения ПФР приведут к увеличению доли россиян, которые получат свои пенсионные накопления одной выплатой, сообщили РИА Новости в фонде.

"В Пенсионном фонде России решили, как они могут быстрее передать небольшие пенсионные накопления гражданам, поскольку администрировать их дороже стоит. Это правильный шаг", - сказал Рязанский.

По его мнению, для людей это будет более выгодно. "Или он будет получать дополнительной по 1 тысяче рублей в течение всего периода получения пенсии, или сможет сразу получить, скажем, 12-20 тысяч рублей и купить себе что-то необходимое, либо поправить здоровье", - привел пример законодатель.