КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить подготовку к отопительному сезону и до 20 сентября доложить о ее ходе.

Компания "Укртрансгаз" 8 августа заявила, что на 65% выполнила работы по подготовке газотранспортной системы (ГТС) к отопительному сезону на Украине.

"Обеспечить подготовку прохождения отопительного сезона, в том числе четкого графика накопления достаточного количества энергетических ресурсов, имеется в виду газа и угля, готовности регионов к зимнему периоду" - заявил Зеленский в понедельник в ходе совещания с руководством парламента, кабмина и правоохранительных органов, которое транслировал телеканал "112. Украина"

Президент поручил до 20 сентября доложить ему о готовности к отопительному сезону и далее проводить еженедельный мониторинг.