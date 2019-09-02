КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить подготовку к отопительному сезону и до 20 сентября доложить о ее ходе.
Компания "Укртрансгаз" 8 августа заявила, что на 65% выполнила работы по подготовке газотранспортной системы (ГТС) к отопительному сезону на Украине.
"Обеспечить подготовку прохождения отопительного сезона, в том числе четкого графика накопления достаточного количества энергетических ресурсов, имеется в виду газа и угля, готовности регионов к зимнему периоду" - заявил Зеленский в понедельник в ходе совещания с руководством парламента, кабмина и правоохранительных органов, которое транслировал телеканал "112. Украина".
Президент поручил до 20 сентября доложить ему о готовности к отопительному сезону и далее проводить еженедельный мониторинг.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" (материнская компания "Укртрансгаза") Андрей Коболев заявлял, что стране грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа.