Врачи рассказали о состоянии девочки, которую искололи вилкой

САМАРА, 2 сен – РИА Новости. Двухлетнюю девочку, которую искололи вилкой в Ульяновской области, перевели из реанимации в отделение хирургии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"Девочку перевели из реанимации в отделение хирургии. Ее состояние стабильное", - сказала представитель минздрава.
Девочка с многочисленными колото-резаными ранами мягких тканей грудной клетки была госпитализирована в Ульяновскую областную детскую больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ), подозреваемый арестован.
По данным СУСК РФ по Ульяновской области, ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка пьяный мужчина исколол вилкой дочь своей сожительницы. Как сообщали в региональном УМВД, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов после того, как в полицию обратились соседи, которые услышали крики в квартире.