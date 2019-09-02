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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии девочки, которую искололи вилкой

13:30 02.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 2 сен – РИА Новости. Двухлетнюю девочку, которую искололи вилкой в Ульяновской области, перевели из реанимации в отделение хирургии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"Девочку перевели из реанимации в отделение хирургии. Ее состояние стабильное", - сказала представитель минздрава.
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
Вчера, 09:11РИА Новости
В Армении мать заподозрили в убийстве девочки, тело которой нашли на свалке
Девочка с многочисленными колото-резаными ранами мягких тканей грудной клетки была госпитализирована в Ульяновскую областную детскую больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ), подозреваемый арестован.
По данным СУСК РФ по Ульяновской области, ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка пьяный мужчина исколол вилкой дочь своей сожительницы. Как сообщали в региональном УМВД, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов после того, как в полицию обратились соседи, которые услышали крики в квартире.
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