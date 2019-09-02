Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний

ТУЛУН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.

"Я вас поздравляю с началом учебного года", - сказал он.

Путин спросил детей, раньше учившихся в школе №20, которая была разрушена наводнением, нравится ли им учиться в этой школе. Дети согласно закивали. "Вашу школу тоже восстановят, она будет хорошая, новая, в течение года это сделаем. Не узнаете. Будем намного лучше, чем была", - заверил президент.

Обращаясь к ученикам с поздравлением в честь нового учебного года, Путин заметил, что говорит эти слова не только ученикам тулунской школы, но и всем российским школьникам. "Во всей стране сегодня праздничный, хороший день, вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь", - сказал президент.

Он добавил, что задача взрослых - создать все необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя. "Много людей работают над этим, уверен, вам понравится результат, а вы потом, глядя на этот результат, будете добиваться лучших результатов", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что ему известно о желании многих детей остаться жить и работать в родном Тулуне. "Вы вели себя мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хотел бы и вас, и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году", - сказал Путин.