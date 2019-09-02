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РИА Новости

Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний

13:30 02.09.2019 (обновлено: 16:26 02.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ТУЛУН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.
"Я вас поздравляю с началом учебного года", - сказал он.
Путин спросил детей, раньше учившихся в школе №20, которая была разрушена наводнением, нравится ли им учиться в этой школе. Дети согласно закивали. "Вашу школу тоже восстановят, она будет хорошая, новая, в течение года это сделаем. Не узнаете. Будем намного лучше, чем была", - заверил президент.
Обращаясь к ученикам с поздравлением в честь нового учебного года, Путин заметил, что говорит эти слова не только ученикам тулунской школы, но и всем российским школьникам. "Во всей стране сегодня праздничный, хороший день, вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь", - сказал президент.
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Он добавил, что задача взрослых - создать все необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя. "Много людей работают над этим, уверен, вам понравится результат, а вы потом, глядя на этот результат, будете добиваться лучших результатов", - отметил Путин.
Президент подчеркнул, что ему известно о желании многих детей остаться жить и работать в родном Тулуне. "Вы вели себя мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хотел бы и вас, и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году", - сказал Путин.
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
Начало учебного года в России
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В первый раз в первый класс пошли около двух миллионов детей.

На торжественной церемонии посвящения в суворовцы Екатеринбургского суворовского училища на праздновании Дня знаний
1 из 12

В первый раз в первый класс пошли около двух миллионов детей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад.

Ученики общеобразовательной школы №24 во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, в Иванове
2 из 12

Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.

Ученики общеобразовательной школы №24 во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, в Иванове
3 из 12

А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин в День знаний посетил школу №6 в пострадавшем от паводков иркутском городе Тулун.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
4 из 12

Президент Владимир Путин в День знаний посетил школу №6 в пострадавшем от паводков иркутском городе Тулун.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Торжественная линейка в московской школе № 117.

Школьники московской общеобразовательной школы № 117 во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
5 из 12

Торжественная линейка в московской школе № 117.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый учебный день года побывал в школе №1560 "Лидер".

Мэр Москвы Сергей Собянин с учениками во время посещения московской школы №1560 Лидер в День знаний
6 из 12

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый учебный день года побывал в школе №1560 "Лидер".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Краснодарская школа № 11 стала рекордсменом по числу первых классов: их здесь 24, от "А" до "Ш".

Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе нового филиала средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
7 из 12

Краснодарская школа № 11 стала рекордсменом по числу первых классов: их здесь 24, от "А" до "Ш".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Из-за большого числа учеников в 11-й краснодарской школе пришлось провести четыре праздничных линейки.

Первоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в новом филиале средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
8 из 12

Из-за большого числа учеников в 11-й краснодарской школе пришлось провести четыре праздничных линейки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Ученицы школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга.

Ученицы общеобразовательной школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
9 из 12

Ученицы школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке в День знаний.

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Владивостоке
10 из 12

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке в День знаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУченики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года.
Ученики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года
11 из 12
Ученики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке.

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке в честь начала учебного года
12 из 12

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В первый раз в первый класс пошли около двух миллионов детей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
3 из 12

А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент Владимир Путин в День знаний посетил школу №6 в пострадавшем от паводков иркутском городе Тулун.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Торжественная линейка в московской школе № 117.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый учебный день года побывал в школе №1560 "Лидер".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Краснодарская школа № 11 стала рекордсменом по числу первых классов: их здесь 24, от "А" до "Ш".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 12

Из-за большого числа учеников в 11-й краснодарской школе пришлось провести четыре праздничных линейки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
9 из 12

Ученицы школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке в День знаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 12
Ученики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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День знанийВладимир ПутинИркутская областьТулунРоссияОбщество
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