Зеленский поручил до 1 декабря принять закон о легализации игорного бизнеса

КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок - до 1 октября 2019 года. Ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы про легализацию игорного бизнеса, про легализацию добычи янтаря. Срок - до 1 декабря. Ответственные – (спикер Рады – ред.) Дмитрий Разумков, (глава крупнейшей фракции Рады "Слуга народа" – Прим. ред.) Давид Арахамия", - сказал президент на совещании с руководством кабмина, Рады и силовых ведомств.