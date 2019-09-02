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РИА Новости

Зеленский поручил до 1 декабря принять закон о легализации игорного бизнеса

13:07 02.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.
"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок - до 1 октября 2019 года. Ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы про легализацию игорного бизнеса, про легализацию добычи янтаря. Срок - до 1 декабря. Ответственные – (спикер Рады – ред.) Дмитрий Разумков, (глава крупнейшей фракции Рады "Слуга народа" – Прим. ред.) Давид Арахамия", - сказал президент на совещании с руководством кабмина, Рады и силовых ведомств.
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