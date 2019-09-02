В Ленинградской области тепловоз и два пустых вагона сошли с рельсов

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тепловоз и два пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов в Ленинградской области, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

"Второго сентября в 02.40 на станции Высоцк Октябрьской железной дороги произошел сход тепловоза и двух порожних полувагонов грузового поезда. В результате инцидента пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На место направлены восстановительные поезда станций Выборг и Санкт-Петербург - Сортировочный - Московский", - говорится в сообщении.