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РИА Новости

В Ленинградской области тепловоз и два пустых вагона сошли с рельсов

12:52 02.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЦистерны
Цистерны
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тепловоз и два пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов в Ленинградской области, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.
"Второго сентября в 02.40 на станции Высоцк Октябрьской железной дороги произошел сход тепловоза и двух порожних полувагонов грузового поезда. В результате инцидента пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На место направлены восстановительные поезда станций Выборг и Санкт-Петербург - Сортировочный - Московский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.
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