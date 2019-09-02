Зеленский заявил о начале строительства моста в Станице Луганской

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил о начале строительства моста в Станице Луганской в Донбассе.
В 2015 году из-за боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года накануне старта ремонта моста начались работы по разминированию. Ранее в ЛНР предложили представителям Киева совместно обсудить шаги по подготовке к ремонту разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская".
"Демонтировали наконец-то на оккупированной части Станицы Луганской блокпост, то есть я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим приоритетным вопросом, и начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал Зеленский во время совещания с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".