Зеленский заявил о начале строительства моста в Станице Луганской

В 2015 году из-за боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года накануне старта ремонта моста начались работы по разминированию. Ранее в ЛНР предложили представителям Киева совместно обсудить шаги по подготовке к ремонту разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская".