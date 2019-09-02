Биография Мамуки Бахтадзе

Мамука Бахтадзе родился 9 июня 1982 года в Тбилиси.
В 2003 году получил степень бакалавра на факультете менеджмента и микроэкономики Тбилисского государственного университета и бакалавра в области электромеханики в Грузинском техническом университете. В 2005 году окончил магистратуру Высшей школы бизнеса Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 2010 году получил степень MBA во французской бизнес-школе INSEAD. Доктор наук.
В 2007-2008 годах – член наблюдательного совета сети отелей "Рчеули".
В 2010-2012 годах – генеральный директор Грузинской международной энергетической корпорации.
В 2013-2017 годах – генеральный директор АО "Грузинская железная дорога".
С ноября 2017 года по июнь 2018 года Бахтадзе занимал пост министра финансов Грузии.
С июня 2018 года – премьер-министр Грузии.
2 сентября 2019 года Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
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