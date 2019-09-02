Биография Мамуки Бахтадзе

В 2003 году получил степень бакалавра на факультете менеджмента и микроэкономики Тбилисского государственного университета и бакалавра в области электромеханики в Грузинском техническом университете. В 2005 году окончил магистратуру Высшей школы бизнеса Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 2010 году получил степень MBA во французской бизнес-школе INSEAD. Доктор наук.