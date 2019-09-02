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РИА Новости

На Кубани мотоциклист с травмой ноги прятался от медведей на дереве

12:13 02.09.2019 (обновлено: 16:04 02.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь . Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Мотоциклист получил травму в районе горы Ачешбок в Мостовском районе Краснодарского края и до прихода спасателей вынужден был прятаться от медведей на дереве, сообщает пресс-служба ГКУ "Кубань-СПАС".
Инцидент произошел в минувшую субботу, но в пресс-службе "Кубань-Спас" рассказали о нем только сейчас.
Бурый медведь
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"Двое друзей из поселка Мостовского катались на мотоциклах по горным тропам в районе перевала Чертовы ворота Мостовского района. Потеряв управление, один из мотоциклистов съехал с тропы, упал… и повредил ногу. Молодые люди около четырех часов пытались спуститься с гор самостоятельно, но, обессилев, вызвали спасателей", - говорится в сообщении.
В 16.00 мск на место выдвинулись шестеро специалистов Псебайского отряда "Кубань-СПАС", им навстречу направился и друг пострадавшего.
"Около 2.00 спасатели вместе со встретившим их мотоциклистом достигли горы Ачешбок, где находился травмированный мужчина. Промокший под дождем с градом, 31-летний экстремал прятался на дереве от медведей", - отмечает пресс-служба.
Мужчине помогли спуститься на землю, наложили вакуумную шину на голеностоп, обогрели у костра и напоили чаем. К 11.00 спасатели на носилках транспортировали пострадавшего к служебному автомобилю, пройдя около 12 километров. Его доставили в поселок Псебай и передали сотрудникам "скорой", сообщается в релизе.
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КубаньКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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