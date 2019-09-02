На Кубани мотоциклист с травмой ноги прятался от медведей на дереве

КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Мотоциклист получил травму в районе горы Ачешбок в Мостовском районе Краснодарского края и до прихода спасателей вынужден был прятаться от медведей на дереве, сообщает пресс-служба ГКУ "Кубань-СПАС".

Инцидент произошел в минувшую субботу, но в пресс-службе "Кубань-Спас" рассказали о нем только сейчас.

"Двое друзей из поселка Мостовского катались на мотоциклах по горным тропам в районе перевала Чертовы ворота Мостовского района. Потеряв управление, один из мотоциклистов съехал с тропы, упал… и повредил ногу. Молодые люди около четырех часов пытались спуститься с гор самостоятельно, но, обессилев, вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

В 16.00 мск на место выдвинулись шестеро специалистов Псебайского отряда "Кубань-СПАС", им навстречу направился и друг пострадавшего.

"Около 2.00 спасатели вместе со встретившим их мотоциклистом достигли горы Ачешбок, где находился травмированный мужчина. Промокший под дождем с градом, 31-летний экстремал прятался на дереве от медведей", - отмечает пресс-служба.