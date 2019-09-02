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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл: нe для школы, но для жизни мы учимся

12:02 02.09.2019 (обновлено: 12:03 02.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил ректоров, преподавателей и студентов духовных учебных заведений Русской православной церкви с началом нового учебного года, напомнив им высказывание Сенеки о том, что "нe для школы, но для жизни мы учимся".
"Хотел бы сегодня привести вам замечательное латинское выражение, в основе которого лежат слова древнеримского философа Сенеки: "Non scholae, sed vitae discimus" (He для школы, но для жизни мы учимся). Призываю вас никогда не забывать, что цель пребывания в духовных школах заключается не в формальном лишь прохождении тех или иных предметов, не в получении различных дипломов, званий и степеней", - говорится в обращении патриарха, которое публикует сайт РПЦ.
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Главная цель обучения, продолжил предстоятель, в том, чтобы "должным образом подготовить себя для дальнейшего ревностного служения на пользу Церкви Божией, стать способным каждому на своем месте убедительно свидетельствовать о Христе ближним и дальним".
"Помните, что сегодня, в эпоху информационных технологий, чтобы достойно отвечать на вызовы современности, необходимо быть всесторонне развитым человеком, который сможет "всякому вопрошающему о нашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением" (1 Пет. 3:15)", - призвал патриарх.
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