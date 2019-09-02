Патриарх Кирилл: нe для школы, но для жизни мы учимся

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил ректоров, преподавателей и студентов духовных учебных заведений Русской православной церкви с началом нового учебного года, напомнив им высказывание Сенеки о том, что "нe для школы, но для жизни мы учимся".

"Хотел бы сегодня привести вам замечательное латинское выражение, в основе которого лежат слова древнеримского философа Сенеки: "Non scholae, sed vitae discimus" (He для школы, но для жизни мы учимся). Призываю вас никогда не забывать, что цель пребывания в духовных школах заключается не в формальном лишь прохождении тех или иных предметов, не в получении различных дипломов, званий и степеней", - говорится в обращении патриарха, которое публикует сайт РПЦ.

Главная цель обучения, продолжил предстоятель, в том, чтобы "должным образом подготовить себя для дальнейшего ревностного служения на пользу Церкви Божией, стать способным каждому на своем месте убедительно свидетельствовать о Христе ближним и дальним".