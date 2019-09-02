Памфилова: явка избирателей на выборах будет отображаться в режиме онлайн

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова не стала прогнозировать явку в единый день голосования 8 сентября, отметив, что она будет отображаться в режиме онлайн или в прямом эфире.
"Я не хочу прогнозировать. Это будет зависеть от того, насколько интересна будет кампания, от того, насколько людей это заинтересует", - заявила Памфилова в интервью НТВ, опубликованном на сайте телеканала.
По ее словам, единственное, что она может обещать и гарантировать - это, то, что эта явка будет отображаться в режиме онлайн, в прямом эфире.
"Вот это все могут видеть. Какая она будет реально, так мы ее и отобразим", - пояснила глава ЦИК.
Как отметила Памфилова, какие-то неординарные ситуации могут быть. "Много чего может быть. Это избирательная кампания и день голосования – это живой политический процесс. Надеюсь, он будет интересен, и плодотворен, и результативен для наших граждан. Самое главное, чтобы выиграли наши избиратели. Чтобы именно они были победителями. Чтобы пришли те люди, которые будут решат их конкретные проблемы", - добавила она.