Памфилова: явка избирателей на выборах будет отображаться в режиме онлайн

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова не стала прогнозировать явку в единый день голосования 8 сентября, отметив, что она будет отображаться в режиме онлайн или в прямом эфире.

"Я не хочу прогнозировать. Это будет зависеть от того, насколько интересна будет кампания, от того, насколько людей это заинтересует", - заявила Памфилова в интервью НТВ , опубликованном на сайте телеканала.

По ее словам, единственное, что она может обещать и гарантировать - это, то, что эта явка будет отображаться в режиме онлайн, в прямом эфире.

"Вот это все могут видеть. Какая она будет реально, так мы ее и отобразим", - пояснила глава ЦИК.