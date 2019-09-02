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РИА Новости

Опрос показал, как россияне оценивают квалификацию учителей своих детей

11:48 02.09.2019 (обновлено: 11:49 02.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчитель
Учитель
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Учитель. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Большинство родителей в России (78%) положительно оценивают уровень квалификации преподавателей в школе, в которой учится их ребенок, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, 16% отрицательно оценили уровень квалификации, 6% затруднились ответить. Из числа опрошенных родителей школьников 85% считают, что учителя внимательны и доброжелательны к их детям, 67% позитивно оценили кадровую обеспеченность преподавателями, 28% считают, что учителей не хватает. Положительно оценили оснащенность школы необходимой для обучения техникой 56%, отрицательно - 32%.
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Из опроса следует, что в целом удовлетворены качеством школьной подготовки своего ребенка 52% опрошенных родителей, частично удовлетворены - 32%, не удовлетворены 15%.
Кроме того, родителям, чей старший ребенок школьного возраста перешел во второй - одиннадцатый классы, задали вопрос, изменилась ли ситуация в сфере школьного образования в стране за последние пять-десять лет. О том, что ситуация ухудшилась, сказали 49% родителей-респондентов, 22% считают, что улучшилась, 18% - не изменилась.
Основными задачами современной школы россияне назвали обучение детей (32%), воспитание (19%), возвращение советского образования и отмену ЕГЭ (6%). Приоритетами школьного образования опрошенные считают знания по предметам, формирование кругозора, развитие умения анализировать информацию, рассуждать, развитие индивидуальных способностей, талантов.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен по заказу Российского союза молодежи 15-17 августа 2019 года. Были опрошены 4,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонных интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.
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