Опрос показал, как россияне оценивают квалификацию учителей своих детей

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Большинство родителей в России (78%) положительно оценивают уровень квалификации преподавателей в школе, в которой учится их ребенок, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения Большинство родителей в России (78%) положительно оценивают уровень квалификации преподавателей в школе, в которой учится их ребенок, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

По данным исследования, 16% отрицательно оценили уровень квалификации, 6% затруднились ответить. Из числа опрошенных родителей школьников 85% считают, что учителя внимательны и доброжелательны к их детям, 67% позитивно оценили кадровую обеспеченность преподавателями, 28% считают, что учителей не хватает. Положительно оценили оснащенность школы необходимой для обучения техникой 56%, отрицательно - 32%.

Из опроса следует, что в целом удовлетворены качеством школьной подготовки своего ребенка 52% опрошенных родителей, частично удовлетворены - 32%, не удовлетворены 15%.

Кроме того, родителям, чей старший ребенок школьного возраста перешел во второй - одиннадцатый классы, задали вопрос, изменилась ли ситуация в сфере школьного образования в стране за последние пять-десять лет. О том, что ситуация ухудшилась, сказали 49% родителей-респондентов, 22% считают, что улучшилась, 18% - не изменилась.

Основными задачами современной школы россияне назвали обучение детей (32%), воспитание (19%), возвращение советского образования и отмену ЕГЭ (6%). Приоритетами школьного образования опрошенные считают знания по предметам, формирование кругозора, развитие умения анализировать информацию, рассуждать, развитие индивидуальных способностей, талантов.