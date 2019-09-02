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РИА Новости

Около 8,2 тысяч участников ожидается на Восточном экономическом форуме

11:36 02.09.2019 (обновлено: 15:27 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Около 8,2 тысячи человек должны принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019), сообщил вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Ждем еще больше гостей. Цифры превосходят 8 тысяч человек – 8200 ожидается, 65 стран мира. Посмотрим уже по результатам заезда", - сказал Трутнев журналистам после совещания по подготовке к ВЭФ-2019, отметив, что самый массовый заезд гостей должен начаться во вторник.
Он напомнил, что самая крупная делегация ожидается из Индии, ее возглавит премьер-министр Индии. Кроме того, по его словам, традиционно крупные делегации будут из Китая, Японии, Южной Кореи.
"Поэтому хочу сказать, форум пользуется интересом, а значит, мы его проводим правильно. Второе – уровень подготовленных мероприятий, презентаций выставки "Улица Дальнего Востока" существенно отличается от того, с чего мы начинали. За пять лет довольно многому научились, и по-другому представлять регионы, и по-другому презентовать доклады, по-другому работать с инвесторами", - считает вице-премьер.
ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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Восточный экономический форум-2019Юрий ТрутневКитайВладивостокРоссияЭкономика
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