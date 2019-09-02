Около 8,2 тысяч участников ожидается на Восточном экономическом форуме

"Ждем еще больше гостей. Цифры превосходят 8 тысяч человек – 8200 ожидается, 65 стран мира. Посмотрим уже по результатам заезда", - сказал Трутнев журналистам после совещания по подготовке к ВЭФ-2019, отметив, что самый массовый заезд гостей должен начаться во вторник.

Он напомнил, что самая крупная делегация ожидается из Индии, ее возглавит премьер-министр Индии. Кроме того, по его словам, традиционно крупные делегации будут из Китая, Японии, Южной Кореи.

"Поэтому хочу сказать, форум пользуется интересом, а значит, мы его проводим правильно. Второе – уровень подготовленных мероприятий, презентаций выставки "Улица Дальнего Востока" существенно отличается от того, с чего мы начинали. За пять лет довольно многому научились, и по-другому представлять регионы, и по-другому презентовать доклады, по-другому работать с инвесторами", - считает вице-премьер.