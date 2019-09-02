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РИА Новости

Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября

11:34 02.09.2019 (обновлено: 11:35 02.09.2019)
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© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ученые прогнозируют магнитную бурю в конце сентября, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, говорится в прогнозе на ближайший месяц, опубликованном на сайте лаборатории.
Также отмечается, что утром в понедельник произошла магнитная буря уровня G1 - слабая.
Как напоминают ученые, магнитные бури вызывают сбои в работе техники и могут негативно влиять на самочувствие людей.
Прохожая на Тверской улице в Москве
14 мая, 20:15РИА Новости
Эксперты рассказали, как магнитная буря может повлиять на работу техники
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