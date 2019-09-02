Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ученые прогнозируют магнитную бурю в конце сентября, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, говорится в прогнозе на ближайший месяц, опубликованном на сайте лаборатории.

Также отмечается, что утром в понедельник произошла магнитная буря уровня G1 - слабая.