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РИА Новости

Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

11:31 02.09.2019 (обновлено: 16:32 02.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.

"В ходе судебного заседания представителем административного истца заявлен отказ от иска, отказ принят судом. Производство по административному иску Тропарево-Никулинского отдела службы судебных приставов по Москве <…> прекращено", — рассказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает комментарием отдела судебных приставов. Представители Заворотнюк, в свою очередь, не захотели общаться с журналистами.
По данным банка данных исполнительных производств на сайте ФССП на 13 августа, Заворотнюк должна была заплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора — это своеобразный штраф за невыплату другого долга актрисы, о котором ничего не сообщалось.
Актуальная информация на сайте, по данным на 11:15 мск, недоступна, что может означать, что артистка выплатила эту сумму.
Заворотнюк играет в театре и кино, ведет телепередачи, прославилась после сериала "Моя прекрасная няня". Заслуженная артистка России.
Судебный пристав. Архивное фото
3 апреля 2018, 14:29РИА Новости
В Калининграде приставы заплатили женщине, которую не пустили во Вьетнам
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Федеральная служба судебных приставов РФАнастасия ЗаворотнюкМоскваРоссияПроисшествия
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