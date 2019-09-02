Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.

"В ходе судебного заседания представителем административного истца заявлен отказ от иска, отказ принят судом. Производство по административному иску Тропарево-Никулинского отдела службы судебных приставов по Москве <…> прекращено", — рассказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает комментарием отдела судебных приставов. Представители Заворотнюк, в свою очередь, не захотели общаться с журналистами.

По данным банка данных исполнительных производств на сайте ФССП на 13 августа, Заворотнюк должна была заплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора — это своеобразный штраф за невыплату другого долга актрисы, о котором ничего не сообщалось.

Актуальная информация на сайте, по данным на 11:15 мск, недоступна, что может означать, что артистка выплатила эту сумму.