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РИА Новости

В СЖУ обеспокоены обысками в Национальной общественной телерадиокомпании

11:07 02.09.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
Сотрудники СБУ Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники СБУ Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность в связи с обысками в помещении Национальной общественной телерадиокомпании страны.
Ранее Госбюро расследований сообщило, что обыски в помещениях телерадиокомпании проводятся в рамках досудебного расследования уголовного дела по возможным противоправным действиям должностных лиц "Национальной общественной телерадиокомпании Украины", а именно злоупотреблению служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.
"Национальный союз журналистов Украины разделяет обеспокоенность наших коллег из Общественного вещателя и наших международных партнеров (в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезире) обысками, проведенными на Общественном (телевидении – ред.) и дома у сотрудников, в частности, председателя правления Зураба Аласания", - заявил в понедельник глава союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.
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По его словам, обыски в помещении телерадиокомпании и дома у журналистов – это чрезвычайная ситуация. Правоохранительные органы, Госбюро расследований и Служба безопасности Украины должны предоставить обществу убедительные доказательства обоснованности именно таких следственных действий, а расследование не должно влиять на редакционную политику СМИ, отметил он.
"Нынешнее расследование НСТУ должно проходить под общественным контролем отечественных и международных медиа и правозащитных организаций, представителей парламента и при участии Наблюдательного совета НСТУ", - заключил Томиленко.
 Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
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