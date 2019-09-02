В СЖУ обеспокоены обысками в Национальной общественной телерадиокомпании

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность в связи с обысками в помещении Национальной общественной телерадиокомпании страны.

Ранее Госбюро расследований сообщило, что обыски в помещениях телерадиокомпании проводятся в рамках досудебного расследования уголовного дела по возможным противоправным действиям должностных лиц "Национальной общественной телерадиокомпании Украины", а именно злоупотреблению служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.

"Национальный союз журналистов Украины разделяет обеспокоенность наших коллег из Общественного вещателя и наших международных партнеров (в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезире) обысками, проведенными на Общественном (телевидении – ред.) и дома у сотрудников, в частности, председателя правления Зураба Аласания", - заявил в понедельник глава союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook

По его словам, обыски в помещении телерадиокомпании и дома у журналистов – это чрезвычайная ситуация. Правоохранительные органы, Госбюро расследований и Служба безопасности Украины должны предоставить обществу убедительные доказательства обоснованности именно таких следственных действий, а расследование не должно влиять на редакционную политику СМИ, отметил он.

"Нынешнее расследование НСТУ должно проходить под общественным контролем отечественных и международных медиа и правозащитных организаций, представителей парламента и при участии Наблюдательного совета НСТУ", - заключил Томиленко.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.