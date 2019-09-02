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РИА Новости

В Минэнерго Украины призвали начать переговоры с Россией по транзиту газа

10:30 02.09.2019 (обновлено: 10:44 02.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киеву необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" и выходить на переговоры с Россией по транзиту газа.
"Для нас приоритетом есть "Нафтогаз", анбандлинг, подписание соглашения на транзит газа… Сейчас мы работаем над тем, какая модель лучшая, говорили об этом с американскими партнерами. Выберем лучшую модель, максимально быстрая сертификация, нам надо выходить в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной", - заявил Оржель на пресс-конференции.
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
31 августа, 17:56Радио
Польша, Украина и США подписали соглашение о поставках газа
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Ситуация на УкраинеМинистерство энергетики РФРоссияКиевУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Сегодня у Путина не лучшая переговорная позиция, поэтому России можно диктовать любые условия транзита и покупки газа- "Газпром" согласится на ВСЕ! Даже на бесплатный газ для "братского фашистского народа" .
2 сентября, 10:49
Андрей Байков
0200128
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