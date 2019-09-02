Жириновский предложил отменить двойки в школах

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы.
Политик в понедельник поздравил с первым учебным днём учащихся школы №935 в Бирюлёво.
"Я думаю, двойки надо отменять. Никаких двоек, никаких колов. Не смог ответить - ему самому будет неприятно. Я до сих пор помню, когда тройка мне была неприятна, я снова подучил предмет какой-то и сдал на пятёрку", - сказал Жириновский, выступая на школьной линейке.
Он также попросил родителей следить за питанием детей, чтобы они вели здоровый образ жизни.