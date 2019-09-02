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РИА Новости

Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана

09:55 02.09.2019
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© РИА Новости / Владислав ВодневДарига Назарбаева
Дарига Назарбаева
© РИА Новости / Владислав Воднев
Дарига Назарбаева. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 сен - РИА Новости. Дарига Назарбаева вновь избрана на должность председателя верхней палаты парламента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Назарбаевой на эту должность.
Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте этого года. Является депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.
Дарига Назарбаева
20 марта, 12:52РИА Новости
Биография Дариги Назарбаевой
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Касым-Жомарт ТокаевДарига НазарбаеваНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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