Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана

НУР-СУЛТАН, 2 сен - РИА Новости. Дарига Назарбаева вновь избрана на должность председателя верхней палаты парламента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Назарбаевой на эту должность.
Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте этого года. Является депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.
20 марта, 12:52РИА НовостиБиография Дариги Назарбаевой