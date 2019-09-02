Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана

Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте этого года. Является депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.