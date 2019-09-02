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РИА Новости

Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"

09:52 02.09.2019 (обновлено: 12:52 02.09.2019)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области в понедельник наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings в качестве обеспечительных мер по иску банка, мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков с Evison и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент РИА Новости.
Пакет Evison составляет 41,6% акций банка.
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Калви заявил, что акционер "Восточного" оговорил его из-за иска в Лондоне
"Суд решил наложить арест на акции", - сказал судья.
Как сообщил РИА Новости адвокат Evison Holdings Ltd (подконтрольная Baring Vostok) Алексей Артеменко, компания будет обжаловать это решение. "Будем обжаловать определение о наложении ареста на акции ПАО "Восточный экспресс банк", которые принадлежат компании Evison", - сказал Артеменко РИА Новости.
Он также сообщил, что Evison не будет принимать участие в рассмотрении дела по существу.
"Любые наши действия по существу настоящего дела будут негативно восприняты в арбитражном разбирательстве, которое идет в Лондоне", - уточнил Артеменко.
Во время предварительного заседания 26 августа Артеменко заявил ходатайство об оставлении иска "Восточного" без рассмотрения. Он заявил, что аналогичный иск рассматривается в Лондонском международном третейском суде, Арбитражный суд Амурской области в понедельник отказал в удовлетворении этого ходатайства.
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Предварительное рассмотрение иска отложено до 30 сентября, заседание назначено на 13:15 (7.15 мск).
Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.
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Майкл КалвиАмурская областьЛондонБлаговещенскЭкономика
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