Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области в понедельник наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings в качестве обеспечительных мер по иску банка, мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков с Evison и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент РИА Новости.

Пакет Evison составляет 41,6% акций банка.

"Суд решил наложить арест на акции", - сказал судья.

Как сообщил РИА Новости адвокат Evison Holdings Ltd (подконтрольная Baring Vostok) Алексей Артеменко, компания будет обжаловать это решение. "Будем обжаловать определение о наложении ареста на акции ПАО "Восточный экспресс банк", которые принадлежат компании Evison", - сказал Артеменко РИА Новости.

Он также сообщил, что Evison не будет принимать участие в рассмотрении дела по существу.

"Любые наши действия по существу настоящего дела будут негативно восприняты в арбитражном разбирательстве, которое идет в Лондоне", - уточнил Артеменко.

Во время предварительного заседания 26 августа Артеменко заявил ходатайство об оставлении иска "Восточного" без рассмотрения. Он заявил, что аналогичный иск рассматривается в Лондонском международном третейском суде, Арбитражный суд Амурской области в понедельник отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Предварительное рассмотрение иска отложено до 30 сентября, заседание назначено на 13:15 (7.15 мск).

Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.