В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя

ЯКУТСК, 2 сен – РИА Новости. Медведь напал на женщину-сторожа в селе Арылах Мирнинского района Якутии, но, испугавшись ее крика, убежал в лес, сообщает региональное МВД.
Днём 1 сентября в дежурную часть отделения МВД по Мирнинскому району поступило сообщение от представителя сельхозпредприятия села Арылах Мирнинского района, что ночью на территорию предприятия проник медведь.
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Как отметили в ведомстве, на место происшествия была направлена оперативная группа. В ходе проверки полицейские опросили сторожа организации.
Местная жительница 28 лет пояснила, что около полуночи услышала посторонний шум в районе складских помещений. Приближаясь к источнику шума, стала кричать "Кто здесь?" и через некоторое время увидела, как темный силуэт убегает в сторону выхода.
Сторож погналась за ним, однако вором оказался медведь, пояснила она. Поняв это, женщина стала убегать, а зверь погнался за ней.
"В какой-то момент медведь догнал женщину и смог оцарапать ей спину, после чего она закричала, и животное убежало в лес", - рассказали в региональном управлении МВД.