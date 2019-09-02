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РИА Новости

Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева

09:37 02.09.2019 (обновлено: 09:40 02.09.2019)
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© Sputnik / Болат ШайхиновДарига Назарбаева
Дарига Назарбаева
© Sputnik / Болат Шайхинов
НУР-СУЛТАН, 2 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает вновь избрать на должность председателя сената (верхней палаты) парламента Даригу Назарбаеву, сообщил в понедельник глава администрации Токаева Крымбек Кушербаев.
"Разрешите представить вам представление президента Казахстана об избрании председателя сената: прошу избрать Даригу Назарбаеву председателем сената парламента", - сказал Кушербаев.
Депутаты палаты должны проголосовать за это предложение.
Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Дарига Назарбаева
20 марта, 12:52РИА Новости
Биография Дариги Назарбаевой
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