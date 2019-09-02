Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева

НУР-СУЛТАН, 2 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает вновь избрать на должность председателя сената (верхней палаты) парламента Даригу Назарбаеву, сообщил в понедельник глава администрации Токаева Крымбек Кушербаев.
"Разрешите представить вам представление президента Казахстана об избрании председателя сената: прошу избрать Даригу Назарбаеву председателем сената парламента", - сказал Кушербаев.
Депутаты палаты должны проголосовать за это предложение.
20 марта, 12:52РИА НовостиБиография Дариги Назарбаевой