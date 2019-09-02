Амурский суд отказался передать в Лондон иск "Восточного" к Майклу Калви

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области в понедельник отказался передать в Лондонский международный третейский суд рассмотрение иска банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент РИА Новости.

Во время предварительного заседания 26 августа адвокат Evison Holdings Ltd (подконтрольная Baring Vostok) Алексей Артеменко заявил ходатайство об оставлении иска "Восточного" без рассмотрения. Он заявил, что аналогичный иск рассматривается в Лондонском международном третейском суде, Арбитражный суд Амурской области принял ходатайство к рассмотрению и объявил перерыв в заседании.

"В удовлетворении ходатайства (о передаче иска на рассмотрение в Лондон - Прим. ред.) отказать, решение обжалованию не подлежит", - сказал судья. После этого предварительное заседание по делу продолжилось.

"Восточный" также обратился в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о предварительных обеспечительных мерах по иску в виде ареста всего пакета Evison в банке (41,6% акций). Суд 26 августа объявил перерыв до 2 сентября в рассмотрении этого ходатайства.

Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.