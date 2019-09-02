Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T09:12Z
https://ria.ru/20190902/1558149297.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155262/57/1552625723_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a557a02f1b95b75cf9e976b95048f0bd.jpg
РИА Новости

Амурский суд отказался передать в Лондон иск "Восточного" к Майклу Калви

09:12 02.09.2019
1172
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области в понедельник отказался передать в Лондонский международный третейский суд рассмотрение иска банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент РИА Новости.
Во время предварительного заседания 26 августа адвокат Evison Holdings Ltd (подконтрольная Baring Vostok) Алексей Артеменко заявил ходатайство об оставлении иска "Восточного" без рассмотрения. Он заявил, что аналогичный иск рассматривается в Лондонском международном третейском суде, Арбитражный суд Амурской области принял ходатайство к рассмотрению и объявил перерыв в заседании.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
8 июля, 17:01РИА Новости
Калви рассказал в суде о своих показаниях на 16 листах
"В удовлетворении ходатайства (о передаче иска на рассмотрение в Лондон - Прим. ред.) отказать, решение обжалованию не подлежит", - сказал судья. После этого предварительное заседание по делу продолжилось.
"Восточный" также обратился в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о предварительных обеспечительных мерах по иску в виде ареста всего пакета Evison в банке (41,6% акций). Суд 26 августа объявил перерыв до 2 сентября в рассмотрении этого ходатайства.
Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде
11 апреля, 18:23РИА Новости
Дело Майкла Калви
1521003
Обсудить 2
Майкл КалвиДело Bаring VostokАмурская областьЛондонПроисшествия
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
РИА
Новости
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин ответил на критику правительства по темпам строительства Восточного
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
Лента
новостей
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Украинского министра образования высмеяли за ошибки в тексте
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Газодобывающее предприятие на Украине
В Минэнерго Украины призвали начать переговоры с Россией по транзиту газа
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини заявила о самом крупном пакете помощи Украине за всю историю ЕС
Статуя Фемиды в суде
Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Певица Наргиз Закирова
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1"М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
17:59Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
17:59Чешский депутат назвал памятник Коневу символом освобождения Чехословакии
17:51МИД Египта выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Каире
17:51RT представил документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов"
Лента новостейМолния