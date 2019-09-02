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РИА Новости

Президент Казахстана поручил изымать используемые не по назначению земли

08:56 02.09.2019 (обновлено: 09:10 02.09.2019)
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 2 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь в понедельник с посланием к народу страны, заявил о необходимости изъятия государством сельхозземель, используемых не по назначению.

"Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых "латифундистов". Они ведут себя как собака на сене. Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель", - сказал Токаев, которого в Twitter цитирует его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что земля "должна принадлежать тем, кто на ней работает". В связи с этим он поручил правительству и парламенту разработать соответствующие механизмы.
По его данным, без решения этого вопроса невозможно качественное развитие агропромышленного комплекса. В частности, увеличение производства мяса осложняется нехваткой у фермеров земли для выращивания кормовых культур.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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