Президент Казахстана поручил изымать используемые не по назначению земли

"Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых "латифундистов". Они ведут себя как собака на сене. Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель", - сказал Токаев, которого в Twitter цитирует его пресс-служба.