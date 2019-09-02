Президент Казахстана поручил изымать используемые не по назначению земли

АЛМА-АТА, 2 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь в понедельник с посланием к народу страны, заявил о необходимости изъятия государством сельхозземель, используемых не по назначению.
"Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых "латифундистов". Они ведут себя как собака на сене. Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель", - сказал Токаев, которого в Twitter цитирует его пресс-служба.
Президент подчеркнул, что земля "должна принадлежать тем, кто на ней работает". В связи с этим он поручил правительству и парламенту разработать соответствующие механизмы.
По его данным, без решения этого вопроса невозможно качественное развитие агропромышленного комплекса. В частности, увеличение производства мяса осложняется нехваткой у фермеров земли для выращивания кормовых культур.