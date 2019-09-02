Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Облачная погода преимущественно без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до 25 градусов, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Днем облачно, но во второй половине дня в восточной половине столичного региона местами не исключены небольшие кратковременные дожди. Температура по-прежнему остается выше нормы, в Москве в течение дня потеплеет до 23-25 градусов, в Подмосковье - плюс 21-26", - сказала Волосюк.
Метеоролог также добавила, что ветер будет северо-восточный, его скорость составит 2-7 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметила, что атмосферное давление будет близким к норме и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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