Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Девушка в парке "Царицыно" в Москве. Архивное фото

Девушка в парке "Царицыно" в Москве

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Облачная погода преимущественно без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до 25 градусов, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Днем облачно, но во второй половине дня в восточной половине столичного региона местами не исключены небольшие кратковременные дожди. Температура по-прежнему остается выше нормы, в Москве в течение дня потеплеет до 23-25 градусов, в Подмосковье - плюс 21-26", - сказала Волосюк.

Метеоролог также добавила, что ветер будет северо-восточный, его скорость составит 2-7 метров в секунду.