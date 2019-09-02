Ситуация с паводком в Приморье стабилизируется

Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется, сообщает Примгидромет.

"В верховьях рек и на малых водотоках максимальные уровни паводка прошли, и сегодня отмечается интенсивный спад воды", — говорится в заявлении.

Синоптики уточняют, что максимальные уровни паводка ожидаются в среднем и нижнем течении рек Уссури, Арсеньевка, Илистая. Их поймы, согласно прогнозам, останутся подтопленными до 5-7 сентября.

Из-за сильных ливней, начавшихся в Приморье в прошлый вторник, во Владивостоке выпала месячная норма осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории и жилые дома. Из-за ливней размыло дороги, несколько сел были отрезаны водой. В крае ввели режим ЧС регионального характера.