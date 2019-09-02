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РИА Новости

СК Бурятии проверит заявление журналистов после конфликта с Мархаевым

07:16 02.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку по заявлению журналистов РЕН ТВ, сообщивших о конфликте с членом Совета Федерации от Иркутской области Вячеславом Мархаевым, сообщили РИА Новости в управлении СК по Бурятии.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что его журналистка Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет, заявив о нападении на нее Мархаева. Согласно заявлению телеканала, корреспондент попросила правоохранителей привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство. Как говорится на сайте канала, инцидент произошел, когда съемочная группа задала Мархаеву вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу, оператор получила ушиб, а корреспондент - вывих руки.
Мархаев заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами РЕН ТВ, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство. Сенатор связал инцидент с тем, что он баллотируется на пост мэра Улан-Удэ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в поддержку Мархаева.
"Начата проверка по обращению журналистов РЕН ТВ по факту препятствования группой граждан законной деятельности журналистов", - сказала РИА Новости в понедельник представитель управления СК по Бурятии Елена Димова.
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
Вчера, 14:38РИА Новости
Зюганов выступил в поддержку сенатора Мархаева после публикаций на РЕН ТВ
По ее словам, в настоящее время опрашивают свидетелей и участников конфликта.
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Следственный комитет РФСовет Федерации РФРоссияПроисшествия
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