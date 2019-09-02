СК Бурятии проверит заявление журналистов после конфликта с Мархаевым

КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку по заявлению журналистов РЕН ТВ, сообщивших о конфликте с членом Совета Федерации от Иркутской области Вячеславом Мархаевым, сообщили РИА Новости в управлении СК по Бурятии.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что его журналистка Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет, заявив о нападении на нее Мархаева. Согласно заявлению телеканала, корреспондент попросила правоохранителей привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство. Как говорится на сайте канала, инцидент произошел, когда съемочная группа задала Мархаеву вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу, оператор получила ушиб, а корреспондент - вывих руки.

Мархаев заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами РЕН ТВ, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство. Сенатор связал инцидент с тем, что он баллотируется на пост мэра Улан-Удэ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в поддержку Мархаева.

"Начата проверка по обращению журналистов РЕН ТВ по факту препятствования группой граждан законной деятельности журналистов", - сказала РИА Новости в понедельник представитель управления СК по Бурятии Елена Димова.