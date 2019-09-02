Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T08:50Z
https://ria.ru/20190902/1558147291.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155814/31/1558143130_0:218:3090:1956_1036x0_80_0_0_d2d01137c3bb0a44674d7c11b0cc711c.jpg
РИА Новости

Губернатор штата Джорджия объявил об эвакуации из-за урагана "Дориан"

05:36 02.09.2019 (обновлено: 08:50 02.09.2019)
1411
© REUTERS / Joe SkipperНаблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
© REUTERS / Joe Skipper
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор штата США Джорджия Брайан Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за надвигающегося урагана "Дориан", заявление он разместил на своей странице в Twitter.
"Люди, проживающие к востоку от (автомагистрали – ред.) I-95 в округах Чатем, Брайан, Либерти, Макинтош, Глинн и Камден, должны в обязательном порядке эвакуироваться начиная с 12.00 (19.00 мск) в понедельник", - говорится в заявлении.
В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Уже четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Ранее об эвакуации на всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана объявил губернатор Генри Макмастер.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
Вчера, 20:25РИА Новости
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
972100
Обсудить 0
Ураган "Дориан"СШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019
Ураган "Дориан" обрушился на побережье Багамских островов
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
Семья в городе Порт-Салерно, штат Флорида, готовится заделывать окна в своем доме в связи с приближением урагана Дориан. 1 сентября 2019
Власти Флориды объявили эвакуацию большей части побережья из-за "Дориана"
Лента
новостей
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют
Ядерный взрыв
ИИ может спровоцировать ядерную войну, считает экс-замминистра обороны США
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Побережье Флориды перед эвакуацией в связи с приближением урагана Дориан. 1 сентября 2019
В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"
Певица Наргиз Закирова
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Зарядка смартфона
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
Отдых в парке
В Гидрометцентре рассказали, что холодные месяцы становятся короче
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
На месте стрельбы в Одессе, штат Техас. 1 сентября 2019
Техасского стрелка уволили за несколько часов до атаки, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1"М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
17:59Зариф подтвердил проведение совместных военных учений с Россией
Лента новостейМолния