Губернатор штата Джорджия объявил об эвакуации из-за урагана "Дориан"

Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019

Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке. 1 сентября 2019

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор штата США Джорджия Брайан Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за надвигающегося урагана "Дориан", заявление он разместил на своей странице в Губернатор штата США Джорджия Брайан Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за надвигающегося урагана "Дориан", заявление он разместил на своей странице в Twitter

"Люди, проживающие к востоку от (автомагистрали – ред.) I-95 в округах Чатем, Брайан, Либерти, Макинтош, Глинн и Камден, должны в обязательном порядке эвакуироваться начиная с 12.00 (19.00 мск) в понедельник", - говорится в заявлении.

В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Уже четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Ранее об эвакуации на всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана объявил губернатор Генри Макмастер.